Corriere dello Sport: “Dua Lipa conquista ancora Napoli: la pop star indossa la maglia azzurra”

Prosegue il legame speciale tra Dua Lipa e Napoli. Come racconta il Corriere dello Sport, la pop star internazionale ha condiviso sui propri profili social una serie di immagini della sua vacanza a Ischia, sorprendendo i tifosi azzurri con uno scatto in cui indossa la maglia del Napoli della stagione 2025-2026.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la foto ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando l’entusiasmo dei sostenitori partenopei e confermando il forte feeling nato tra l’artista britannica e la città durante il suo recente soggiorno in Campania.

Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, non è la prima volta che Dua Lipa mostra il proprio affetto per Napoli. A metà giugno, infatti, la cantante aveva trascorso alcuni giorni nel centro storico insieme al marito, l’attore Callum Turner, concedendosi una passeggiata tra le vie della città, una pizza e qualche momento di shopping.

Nel racconto del Corriere dello Sport, durante quella visita la coppia aveva fatto tappa anche nello store ufficiale del Napoli in Piazza San Domenico Maggiore. Da lì sarebbe nato un ulteriore segnale di vicinanza ai colori azzurri, culminato con la pubblicazione della foto che ritrae Dua Lipa mentre indossa la maglia tricolore del Napoli, diventata in poche ore virale sui social e particolarmente apprezzata dai tifosi.