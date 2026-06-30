Corriere dello Sport: “Conte tentato dall’Arabia: l’Al-Ittihad prepara un’offerta da 20 milioni a stagione”

L’Arabia Saudita torna alla carica per Antonio Conte. Come racconta Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport, l’Al-Ittihad è pronto a fare un tentativo concreto per convincere l’ex allenatore del Napoli ad accettare la panchina del club di Gedda, mettendo sul tavolo una proposta da circa 20 milioni di euro a stagione.

Secondo Chiara Zucchelli del Corriere dello Sport, la società saudita è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la separazione con Sérgio Conceição e avrebbe individuato proprio in Conte il profilo ideale per inaugurare un nuovo ciclo. L’ex tecnico azzurro rappresenta l’identikit perfetto: vincente, esperto e abituato a conquistare trofei in tempi brevi. Un curriculum impreziosito da cinque Scudetti conquistati tra Juventus, Inter e Napoli.

Come evidenzia ancora Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport, il nuovo amministratore delegato dell’Al-Ittihad, Domingos Oliveira, è stato incaricato di guidare il progetto sportivo del club e punta su un allenatore europeo di primo livello per rilanciare le ambizioni della società. Il recente rinnovo del dirigente portoghese conferma la volontà del club di investire su una programmazione a lungo termine, con Conte considerato la prima scelta.

Nell’analisi di Chiara Zucchelli del Corriere dello Sport, al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali all’entourage dell’allenatore, ma la proposta economica è destinata a far riflettere. Prima di prendere qualsiasi decisione, Conte continuerà a valutare le possibili opportunità, con la panchina della Nazionale Italiana che resta la sua priorità assoluta. Qualora la FIGC dovesse orientarsi su un altro profilo, come Roberto Mancini, allora l’ipotesi Arabia potrebbe diventare più concreta.

Non sarebbe comunque una scelta scontata. In passato Antonio Conte ha già rifiutato offerte molto ricche provenienti dall’estero, privilegiando sempre il progetto tecnico rispetto all’aspetto economico. Come ricorda ancora Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport, anche due anni fa il tecnico aveva confermato pubblicamente di aver detto no a una proposta proveniente dall’Arabia Saudita. Per convincerlo questa volta non basterà un contratto multimilionario: serviranno anche un progetto sportivo credibile, idee chiare e motivazioni capaci di persuadere lui e la sua famiglia, che nell’ultima esperienza a Napoli si era trovata particolarmente bene.