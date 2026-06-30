30 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Manna detta la linea: nessuna rivoluzione, solo rinforzi mirati”

redazione 30 Giugno 2026
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Il Napoli prosegue la propria programmazione senza stravolgere un organico ritenuto già competitivo. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto a Rimini in occasione dell’apertura ufficiale del calciomercato, ha ribadito la strategia del club: nessuna rivoluzione, ma soltanto operazioni mirate per alzare ulteriormente il livello della rosa.

Secondo Davide Palliggiano del Corriere dello Sport, Manna ha sottolineato come Aurelio De Laurentiis continui a puntare su un Napoli ambizioso, pur mantenendo equilibrio dal punto di vista economico. Il dirigente ha ricordato che la squadra dispone già di un organico completo e competitivo, che sarà valutato insieme a Massimiliano Allegri prima di prendere decisioni definitive sul mercato. L’obiettivo resta invariato: conquistare un posto tra le prime quattro della Serie A e garantire al club la qualificazione alla prossima Champions League.

Come evidenzia ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Mario Gila resta uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa, ma il Napoli non ha intenzione di forzare i tempi. Manna ha ricordato che la rosa dispone già di numerose alternative in ogni reparto e che eventuali nuovi innesti arriveranno soltanto per migliorare la qualità dell’organico. Lo stesso principio vale per Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, considerato un prospetto molto interessante ma non una priorità assoluta vista l’attuale abbondanza sugli esterni. Nessuna apertura, invece, alla pista Adrien Rabiot, escluso dalla lista dei possibili rinforzi grazie alla presenza di Anguissa, McTominay, De Bruyne, Vergara, Gilmour e Lobotka.

Nell’analisi di Davide Palliggiano del Corriere dello Sport trova spazio anche il rinnovo di Leonardo Spinazzola, che ha prolungato il proprio contratto con il Napoli fino al 2028. L’esterno ha manifestato tutta la propria soddisfazione attraverso i social, ribadendo come il suo desiderio sia sempre stato quello di proseguire l’avventura in maglia azzurra.

Sul fronte offensivo restano invece da valutare le situazioni di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca. Come sottolinea ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Manna ha spiegato che il centravanti belga ha vissuto una stagione complicata sotto il profilo fisico e personale e che ogni decisione sarà presa insieme al nuovo allenatore al termine del Mondiale per Club. Anche Lucca sarà chiamato a dimostrare il proprio valore dopo il significativo investimento effettuato dalla società.

Dal ritiro del Belgio, intanto, Lukaku ha respinto le critiche sul proprio rendimento e su quello di Kevin De Bruyne, ribadendo di sentirsi ancora competitivo e concentrato esclusivamente sul campo. L’attaccante ha inoltre rivelato un progetto per il futuro, dichiarando di voler intraprendere la carriera da allenatore una volta conclusa quella da calciatore. Parole che arrivano mentre il Napoli continua a pianificare il proprio futuro, con Allegri pronto a guidare una squadra che punta alla continuità e a nuovi traguardi.

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