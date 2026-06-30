Corriere dello Sport: “Napoli, è l’ora di Allegri: risolto il contratto col Milan, ora manca solo l’annuncio”

L’attesa è ormai finita e il Napoli è pronto ad aprire ufficialmente il nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il tecnico livornese ha completato anche l’ultimo passaggio necessario per legarsi al club azzurro, risolvendo il contratto che lo legava al Milan fino al 2027. Adesso manca soltanto l’annuncio ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis, atteso nelle prossime ore attraverso i consueti canali social della società.

Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, tra Allegri e il Napoli era già tutto definito dalla fine di maggio, quando De Laurentiis individuò nell’ex tecnico di Juventus e Milan il successore ideale di Antonio Conte. L’accordo prevede un contratto triennale fino al 2029 e rappresenta il punto di partenza del nuovo progetto tecnico del club azzurro.

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la separazione dal Milan è arrivata al termine di settimane di confronto tra le parti, con il lavoro dell’agente Giovanni Branchini determinante per arrivare alla risoluzione consensuale. Eliminato ogni vincolo contrattuale, Allegri è ora libero di firmare con il Napoli, con il quale l’intesa era stata raggiunta da tempo.

Nell’analisi di Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, la scelta di De Laurentiis è ricaduta su un allenatore dal curriculum vincente. Allegri porta in dote sei Scudetti conquistati tra Milan e Juventus, cinque Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e due finali di Champions League disputate sulla panchina bianconera. Un profilo di grande esperienza individuato per garantire continuità ai successi degli ultimi anni e rilanciare il Napoli anche sul palcoscenico europeo.

Il nuovo allenatore guiderà il Napoli nella stagione del centenario, con l’obiettivo di confermare gli azzurri ai vertici della Serie A e renderli protagonisti anche in Champions League. Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il lavoro è già iniziato anche sul fronte mercato, con continui confronti tra Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna per costruire una rosa all’altezza delle ambizioni del club. Adesso resta soltanto da attendere il tweet di Aurelio De Laurentiis che darà ufficialmente il via all’era Max.