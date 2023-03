Corbo: “Napoli c’è un solo modo per tornare alla vittoria. Basta ottimismo”

Antonio Corbo di Repubblica analizza la sconfitta del Napoli con la Lazio e guarda anche al futuro della squadra di Spalletti.

Il giornalista nel suo editoriale ha scritto: “Per ricominciare a vincere, il Napoli ha un solo modo. Spezzare la congiura dell’ottimismo. Ci sono cascati tutti. De Laurentiis già parla di mercato, promette che non cederà nessuno, perché lui sa far bene i contratti, chi firma non può muoversi più”.

Poi Corbo ha aggiunto: “Travolti da insolito successo anche i tifosi, si sono sdraiati sul più morbido tapis roulant, una vittoria dopo l’altra. Mentre la città celebrava uno scudetto senza stress, con il solo dubbio della data: scudetto certo, ma quando, prima di giugno, forse a maggio, magari già ad aprile? Una sindrome da Superlenalotto…”.

Quello del Napoli con la Lazio può essere stato solo un incidente di percorso. Gli azzurri devono ripartire subito ed hanno l’occasione di ritornare di nuovo alla vittoria sabato prossimo quando giocheranno contro l’Atalanta di Gasperini che dopo il pareggio con l’Udinese ha la necessità di ritornare a vincere per avvicinarsi nuovamente alla zona Champions League. Intanto il Napoli ritornerà ad allenarsi lunedì a Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi da Spalletti.