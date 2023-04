Cori e fuochi d’artificio ‘napoletani’, Pioli ironico: “Me li aspettavo un po’ più belli”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, commenta i cori e i fuochi d’artificio fuori dall’hotel dei rossoneri e sottolinea la determinazione dei suoi calciatori nella vittoria contro il Napoli.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è apparso piuttosto ironico nel post partita di Napoli-Milan scherzando sui cori e i fuochi d’artificio fatti esplodere dai tifosi partenopei fuori dall’hotel dove alloggiava il Milan per tenere svegli i giocatori prima della partita allo stadio Diego Armando Maradona. In un’intervista alla televisione del club rossonero, Pioli ha risposto alla domanda del giornalista dicendo: “Mi addormento sempre presto, ma mi aspettavo fuochi d’artificio un po’ più belli”.

Pioli ha poi sottolineato la determinazione dei suoi calciatori che sono stati in grado di gestire la pressione del pubblico e mantenere la calma durante la partita. “Alleno un gruppo fantastico – ha detto Pioli – che crede in sé stesso e che sa come restare sereno anche sotto pressione. Questa è la loro forza e il motivo per cui siamo il Milan”.

Nonostante le proteste fuori dall’hotel e l’ambiente “caldo” dello stadio il Milan è riuscito a staccare il pass per le semifinali di Champions con un pareggio nettamente a favore. Una vittoria importante per il club rossonero che continua la sua corsa nella competizione europea.