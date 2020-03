Coppa Italia, mini torneo con Napoli, Juventus, Inter e Milan

Coppa Italia, allo studio della lega calcio un mini torneo con Napoli, Juventus, Inter e Milan.

La Coppa Italia resta un grande rebus. Da giocare il ritorno delle semifinali, Napoli-Inter (1-0) e Juve-Milan (1-1): potrebbero non esserci date in calendario. Si comincia a pensare a soluzioni estreme: finire la Coppa in estate e/o con un torneo finale a quattro.

Un mini torneo con Napoli, Juventus, Inter e Milan è l’ipotesi suggestiva che i vetrici del calcio Italiano stanno valutando, come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello sport: