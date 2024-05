Conte al Napoli, giorni decisivi: De Laurentiis potrebbe parlare giovedi

Secondo le indiscrezioni di Kiss Kiss Napoli, il presidente De Laurentiis è chiamato a una scelta cruciale: chiudere l’accordo con Conte o attendere Gasperini.

NAPOLI. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe arrivato al momento della scelta decisiva per la panchina del Napoli.

Da un lato c’è Antonio Conte che, stando alle indiscrezioni, “freme e scalpita” per chiudere l’accordo con il club partenopeo. Dall’altro c’è l’eventuale tentazione di aspettare per capire se ci sarà l’opportunità di puntare su Gian Piero Gasperini.

CONTE-NAPOLI: LE ULTIME DA KISS KISS NAPOLI

“È il momento di prendere una decisione, che potrebbe arrivare tra oggi e domani per dare segnali chiari già giovedì nella conferenza dei ritiri“, ha rivelato De Maggio. Il riferimento è alla possibile presentazione dello staff tecnico in vista della prossima stagione.

Il nodo cruciale per De Laurentiis sarebbe dunque rappresentato da questo bivio: chiudere subito l’operazione con Conte o attendere ancora nella speranza di poter opzionare Gasperini dopo la finale di Europa League a Dublino.

Questa attesa sta chiaramente innervosendo l’ex CT azzurro: “Conte freme e scalpita e questa attesa per Gasperini lo tiene un po’ in ansia“, ha confermato il giornalista partenopeo.

Insomma, i prossimi due giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro della panchina del Napoli, con De Laurentiis chiamato a sciogliere il nodo in un senso o nell’altro per evitare di perdere definitivamente Conte, sempre più impaziente di iniziare questa nuova avventura.