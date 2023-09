Figc, polemica sulla conferenza di Spalletti: “Gravina avrebbe chiesto soldi alla stampa”

Emergono indiscrezioni sul presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in merito alla conferenza stampa di Spalletti come ct della Nazionale.

Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Ziliani, citando un’indiscrezione pubblicata dal sito Dagospia, il presidente della FIGC Gabriele Gravina avrebbe chiesto la somma di 1.500 euro alle agenzie di stampa internazionali per poter seguire la conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio.

Una richiesta che Ziliani bolla come “mostruosa”, invocando l’intervento del governo per rimuovere Gravina dalla presidenza della Figc. Secondo il giornalista, Gravina starebbe trasformando il calcio italiano in qualcosa di “miserabile e straccione, moralmente ed economicamente”, portando vergogna al paese. Di seguito il tweet di Ziliani:

“Adesso basta! Visto che il ministro dello sport Abodi e il presidente del CONI Malagò sono degli inetti e tacciono di fronte a ogni mostruosità compiuta dalla FJGC, ci deve pensare il governo. Per favore Meloni tolga di mezzo il presidente della FIGC Gravina. Sta trasformando il calcio italiano in un calcio miserabile e straccione, moralmente e economicamente. L’Italia si vergogna di lui”.

Al momento né Gravina né la Figc hanno commentato o smentito l’indiscrezione.