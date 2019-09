Condò: "Sacchi mi ha telefonato, è arrabbiato con Ancelotti"

Condò rivela che Sacchi ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Ancelotti. Il giornalista crede nel Napoli nella doppia sfida campionato-Champions.







NAPOLI. Paolo Condò, giornalista di Sky sport, è intervenuto ai miscrofoni di Radio Marte:

“Questo è il weekend più bello perché ritorna il campionato e si pensa già alla Champions.

Due anni fa il Napoli ha lottato realisticamente per lo scudetto e ci è andato molto vicino, quest’anno le cose sembrano partite con delle premesse differenti per quanto riguarda Napoli e Inter.

Ci sono giocatori chiave nel Napoli. Lozano mi ha impressionato, farà tante cose belle. Delle 36 partite, 2 complicate il Napoli le ha già alle spalle.

Credo che farà il pieno nelle prossime 8 partite, ma dobbiamo pensare al Napoli sul doppio traguardo perché inizia il ciclo campionato più Champions.

La prima gara contro il Liverpool tra l’altro può indirizzare il Napoli al primo posto perché il girone quest’anno è fortunato e oltre a passare il turno, la squadra di Ancelotti dovrà puntare ad arrivare quanto più in alto possibile“.







Condò aggiunge: “Sacchi mi ha telefonato qualche giorno fa per lamentarsi delle cose che ha detto Ancelotti, si è discostato da quell’eredità.

La Juve è sempre la favorita perché ha margini di miglioramento, il Napoli e l’Inter invece hanno lasciato per strada tantissimi punti e in questo campionato mi aspetto 10-15 punti in più dal Napoli, tanti in più anche dall’Inter e questo porterà ad un campionato ancora vivo in Primavera“.