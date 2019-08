Pasqualin: "De Laurentiis vuole vincere. Ecco chi arriverà al Napoli"

Claudio Pasqualin è sicuro che Aurelio De Laurentiis vuole vincere. Il procuratore rivela i colpi di mercato del Napoli.







Claudio Pasqualin procuratore ed esperto di calcio, ha rilasciato una bella intervista al Corriere del mezzogiorno. Pasqualin ha parlato del calciomercato del Napoli, svelando i possibili arrivi in maglia azzurra.

James Rodriguez, Lozano e Icardi sono i nomi che infiammano il mercato del Napoli. De Laurentiis ha dichiarato che ci sono idee diverse tra lui, Ancelotti e Giuntoli. Quale sarebbe secondo lei la priorità per il Napoli?

«Sicuramente James Rodriguez, penso che riguardo alle valutazioni tecniche l’idea di Ancelotti sia la più importante, conta più di quella di De Laurentiis, c’è bisogno del suo intervento per accontentare l’allenatore.

Lozano è un ottimo calciatore, ho l’impressione che il Napoli prenda sia lui che James. Icardi è più complicato anche perché significa mettersi in casa tutto il mondo che lo circonda ma è un compromesso accettabile considerando la dote di gol che darebbe al Napoli e che Milik probabilmente non ha.

Se fossi un tifoso del Napoli, mi augurerei che arrivassero tutti e tre e non capisco perché non possa essere una strada percorribile. Se mi chiedi chi preferisco tra Icardi e Milik, naturalmente dico l’argentino».

De Laurentiis ha più volte sottolineato anche i costi spropositati del calciomercato facendo notare anche la distanza tra la Premier League e gli altri campionati. Come andrebbe affrontata questa problematica?

«Bisogna rivedere le regole, far luce sulle plusvalenze e sui bilanci. Si stabiliscono prezzi senza criterio, guardate l’Inter che vende i ragazzini a 10 milioni. Servirebbe una rifondazione, anche sul tema dei procuratori che ormai sono più degli intermediari, faccio l’esempio dei giocatori a parametro zero, con le commissioni per quelli che dirigono il traffico e indirizzano i calciatori in virtù dei propri interessi e non di quelli dei loro assistiti»







Rabiot, Ramsey e De Ligt alla Juventus, Lukaku all’Inter, i colpi che potrebbe fare il Napoli nelle ultime settimane di calciomercato. Ha la speranza che il calcio italiano segua la strada della rinascita?

«La speranza c’è sempre, la Juventus cresce anno dopo anno e anche gli acquisti di quest’estate lo dimostrano Lukaku è un buon giocatore ma non cambia il corso della storia per l’Inter. È funzionale all’idea di Conte che vuole il classico centravanti di sfondamento ma non ha numeri grandiosi, non è Cr7, lui ha sconvolto gli equilibri del calcio italiano. Lukaku è stato conteso da Juventus e Inter, perciò ha raccolto tanto interesse ma aspettiamo la prova del campo».