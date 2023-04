Chirico: “Curva della Juventus chiusa proprio contro il Napoli, manco a farlo apposta “

Marcello Chirico giornalista e tifoso della Juventus commenta la chiusura della Curva bianconera e con una stilettata ala Napoli.

Il giornalista Marcello Chirico, noto per la sua passione per la Juventus, ha commentato sul sito ilbianconero.com le recenti decisioni del Giudice Sportivo, puntando il dito sul Napoli.

“Intanto anche il primo anello della curva bianconera è stato squalificato da Zampone per una giornata, da scontare subito e non alla prossima partita di Coppa Italia. Manco a farlo apposta, già col Napoli. Paga un intero settore per dei “buuu” ed insulti razzisti gridati da un gruppetto di deficienti, già identificato e denunciato alle autorità dalla stessa Juventus”.

Lo juventino Chirico ha poi aggiunto: “Collaborare però con la giustizia sportiva non serve a nulla se ti chiami Juve: paghi e basta. Succede mica come avvenuto per la Lazio, alla cui curva – arcinota alle cronache per cori, striscioni e simboli antisemiti – dopo l’ennesima bravata è stata sospesa la squalifica con condizionale. E domani resterà aperta proprio per Lazio-Juve. Altro capolavoro della giustizia sportiva“.

Marcello Chirico sembra non aver accettato bene la posizione di capolista del Napoli e non risparmia critiche verso la Juventus e la giustizia sportiva, lamentando un presunto trattamento di favore nei confronti della Lazio e una severità eccessiva nei confronti dei tifosi juventini. Il suo tono polemico sembra quasi suggerire una sorta di piagnisteo, mentre la squadra di Spalletti continua a macinare punti importanti verso il traguardo finale dello scudetto.