Allarme Chelsea per Conte: I Blues Pronti all’Offerta Monstre per beffare il Napoli

Il Chelsea piomba con un’offerta monstre su Antonio Conte, obiettivo anche del Napoli. Boehly vuole riportarlo in Premier con un progetto ambizioso.

Le ambizioni del Napoli di riabbracciare Antonio Conte rischiano di subire una brusca frenata. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da La Repubblica, il Chelsea sarebbe piombato con forza sul tecnico salentino, pronto a beffare gli azzurri con un’offerta economica molto importante.

Conte nel Mirino del Chelsea

A muovere le fila dell’assalto del Chelsea sarebbe il proprietario dei Blues, Todd Boehly, grande estimatore di Conte. Il numero uno del club londinese “ha in testa il tecnico italiano e aspetta una risposta definitiva nelle prossime settimane”.

Progetto Ambizioso e Ingaggio Faraonico

Boehly non intenderebbe farsi scappare Conte e sarebbe pronto a sedurlo con una doppia proposta molto allettante: un progetto ambizioso in sede di campagna acquisti e soprattutto un ricco ingaggio in grado di spaventare qualsiasi concorrente.

Sirene Premier Sempre Allettanti per Conte

Un’offensiva che potrebbe fare breccia nelle ambizioni dello stesso Conte. Il tecnico salentino non ha mai nascosto il forte richiamo della Premier League, campionato dove ha già vinto con gli stessi Blues qualche stagione fa, lasciando un ottimo ricordo nei tifosi.

Napoli, si Allontana il Sogno?

Una notizia che ovviamente fa tremare il Napoli grande estimatore di Conte. La pista azzurra potrebbe dunque raffreddarsi, con De Laurentiis che rischierebbe di vedere sfumare il sogno di affidarsi al leccese per il nuovo corso dopo Calzona.

Tutto dipenderà dalla volontà dello stesso Conte. Un ritorno in Premier o la suggestiva chance di rilanciare una big italiana. Lo stallo sembra ormai prossimo a sciogliersi, con il Chelsea balzato prepotentemente in pole per assicurarsi il talentuoso stratega salentino.