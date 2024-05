CorrSport – Conte primo nome sul taccuino di Aurelio De Laurentiis: La posizione del tecnico salentino

Antonio Conte resta la prima scelta di De Laurentiis per la panchina del nuovo Napoli: il salentino affascina il presidente come uomo del sud.

Il countdown per la scelta del nuovo allenatore del Napoli è entrato nel vivo. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, Antonio Conte rimane saldamente il primo nome sul taccuino di Aurelio De Laurentiis per avviare un nuovo corso ambizioso all’ombra del Vesuvio.

Conte, il Predestinato per il Dopo Calzona

“In vetta ai desideri di De Laurentiis resiste ormai da tempo Antonio Conte“. Queste le parole che descrivono la posizione di forza dell’ex CT nell’immaginario del presidente partenopeo per il dopo Calzona. Un nome che stuzzica particolarmente De Laurentiis per iniziare un nuovo ciclo vincente.

Affascinato dal Napoli da “Uomo del Sud”

Non è un caso che il patron azzurro punti con decisione su Conte. Come sottolineato, l’essere un “uomo del sud” rappresenterebbe per il salentino un richiamo speciale verso l’esperienza al Maradona. Un fascino che il numero uno del Napoli conosce bene e che intenderebbe sfruttare.

Esperienza e Voglia di Riscatto

A rendere ulteriormente ghiotta la pista Conte c’è ovviamente il curriculum di prim’ordine del tecnico leccese. Reduce dallo Scudetto con l’Inter e fermo da oltre un anno dopo l’avventura al Tottenham, Conte avrebbe enorme voglia di rilancio sui massimi palcoscenici italiani.

Gasperini l’Alternativa Concreta

L’identikit di Conte sembra essere quello giusto per convincere De Laurentiis. Ma il presidente valuta con attenzione anche il nome di Gian Piero Gasperini come alternativa di peso qualora la trattativa con il salentino non andasse in porto.

Insomma, la strada sembra sempre più tracciata per il ritorno di Conte in Italia e De Laurentiis appare pronto ad affidargli un ambizioso progetto di rilancio del Napoli dopo l’addio di Calzona. Ma con Gasperini sul secondo binario se l’ex CT non dovesse concretizzarsi.