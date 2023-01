Cesarano: “C’è una rivale del Napoli che mi fa paura”

Rino Cesarano ha parlato della corsa scudetto, con il Napoli al primo posto in classifica seguito da Milan, Juve e Inter.

Il giornalista a Radio Punto Nuovo ha detto: “Tra le rivali del Napoli, è l’Inter quella che mi fa più paura. Ha ripreso slancio con la vittoria della Supercoppa Italiana, poi ha un organico pieno zeppo di talento. La prudenza però è la virtù dei forti, quindi gli azzurri non devono perdere l’attenzione. Bianchi nel primo Scudetto impose grande rigore sia negli allenamenti che nel resto dell’ambiente. Si lasciò scappare un sorriso solo a vittoria acquisita. Poi gli incidenti come quelli avuti contro la Cremonese possono starci in una stagione. Gara trappola a Salerno? Non direi trappola, ma sicuramente insidiosa“.

Poi ha aggiunto: “La Salernitana ha una voglia di reagire elevata, poi anche la questione Nicola aggiunge pepe al Derby. Ognuno di loro cercherà di dimostrare che non hanno mai remato contro l’allenatore. Resto sereno però pensando allo spogliatoio pulito e compatto del Napoli, sapranno come riscattarsi all’Arechi. Kvara ancora out? Non so se sarà titolare contro la Salernitana, dipenderà molto dalle condizioni dei prossimi giorni. Dall’esterno è difficile, ma è un fatto abbastanza serio se ci sarà o meno. Staremo a vedere se Spalletti lo rischierà o meno, con lo spauracchio di uno stop più lungo. Contro la Salernitana spero solo che sia un pomeriggio di sport, senza spazio all’inciviltà e alle solite critiche di campanile…“.

Infine ha concluso: “Simeone? C’è l’amaro in bocca del non essere più in Coppa Italia, ma è fine a sé stesso. Simeone e anche Raspadori torneranno ad avere spazio, vedrete. Ora tornerà anche la Champions League e poi ci sono le cinque sostituzioni, Spalletti sa come tenerli sulla corda“.