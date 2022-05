Ceferin pugno duro: “Chi non rispetta FPF non gioca in Europa” la posizione del Napoli

Alexander Ceferin a capo della Uefa continua a minacciare sanzioni dure per chi non rispetta il FPF: “Non gioca in Europa“. Secondo quanto riferito da Ceferin alla BBC la “Uefa ha regole di fair play finanziario piuttosto rigide“. Parole che non appaiono proprio veritiere, visto quanto hanno potuto fare club come Manchester City e PSG negli ultimi anni, basta guardare il faraonico rinnovo di Mbappé per capire che nel calcio spende chi ha più soldi e che il FPF non è riuscito in alcun modo ad equiparare le forze in campo. Intanto anche il Napoli deve adeguarsi al nuovo Fair Play Finanziario, che sulla carta non permette di spendere più di quanto fattura e la posizione del club di De Laurentiis non è proprio ottimale.

Ma Ceferin alla BBC ha aggiunto: “Chi rispetterà le nostre regole è il benvenuto nelle nostre competizioni; chi non rispetterà le regole non lo farà. Non il Real Madrid o nessun altro dirà all’Uefa cosa fare. Sono indignati da un punto di vista ma, per quanto ne so, la loro offerta era simile a quella del PSG. L’ho detto molte volte e lo ripeto, devono trovare un argomento per cui non dovrebbero essere i proprietari di un club. Se dicono che i club appartengono ai tifosi, non pensi che gli altri club inglesi hanno proprietari: hanno proprietari dagli Stati Uniti, alcuni dal Medio Oriente, hanno proprietari dall’Inghilterra. Quindi è esattamente la stessa situazione e sono davvero stanco di queste accuse senza basi concrete. L’Ucraina? Sicuramente dovranno giocare in trasferta, anche in casa, ma dipenderà dai club in cui hanno deciso di prepararsi per la stagione. Faremo tutto il possibile per aiutarli ma è assolutamente impossibile che giochino in casa”.