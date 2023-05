CDS – Napoli: tutti i nomi del calciomercato, da Benedetti a Berardi

Il calciomercato del Napoli prosegue alla ricerca di nuovi giocatori: si fanno i nomi di Benedetti della Sampdoria e Berardi del Sassuolo.

Ovviamente bisognerà prima inserire un tassello importante, quello dell’allenatore. Al momento Luciano Spalletti ha un contratto fino al 2024 e secondo Luciano Moggi non andrà via da Napoli. Eppure le voci su un possibile sostituto non si arrestano e questa mattina Corriere dello Sport rilancia in maniera prepotente la voce che porta a Luis Enrique.

Napoli: calciomercato, ecco i nomi più importanti

La fine del campionato non è ancora arrivata, il Napoli deve ancora disputare due partite e soprattutto celebrare la vittoria del titolo ricevendo la Coppa Campioni d’Italia, già esposta nel capoluogo campano.

Intanto si parla già di calciomercato per il Napoli, con giocatori in uscita ed in entrata. Per il centrocampo si fa con insistenza il nome di Benedetti, di proprietà della Sampdoria ma che ha illuminato il gioco a Bari con Luigi De Laurentiis. La mediana dovrà essere per forza rinforzata con gli addii di Ndombele e Demme. Quindi si lavora su più fronti, anche perché pure Zielinski è in bilico.

Samardzic dell’Udinese è un obiettivo da tempo, piace tantissimo a Spalletti, che però non è detto che sieda sulla panchina azzurra. I rapporti tra De Laurentiis e Pozzo sono ottimi, quindi si può ragionare.

In attacco Corriere dello Sport fa di nuovo il nome di Berardi per sostituire Lozano, con il giocatore del Sassuolo che sembra oramai pronto per giocare in una big. Non va escluso il nome di Cheddira, altro prodotto fatto in casa a Bari. Sempre a Bari c’è Caprile, portiere giovanissimo e di grande prospettiva, potrebbe essere lui il vice Meret. O addirittura potrebbe essere il vice Gollini. Il portiere friulano può lasciare l’azzurro, mentre il giocatore di proprietà dell’Atalanta ha ben impressionato e può restare.