Scotto: “Cannavaro sulla panchina del Napoli? ADL non scarta l’idea”

L’esperto di mercato, Giovanni Scotto, ha svelato un retroscena sul possibile approdo di Cannavaro al Napoli al posto di Garcia.

Nell’attuale scacchiere tattico del Napoli, un nome risuona tra le stanze di Castel Volturno: Fabio Cannavaro. L’esperto di mercato del Roma, Giovanni Scotto, ha gettato luce sul retroscena che circonda l’ex allenatore del Benevento. Parlando a Radio Napoli Centrale, Scotto ha svelato il turbolento rapporto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’attuale allenatore, Garcia.

“Difficile prevedere le prossime mosse di De Laurentiis”, ha ammesso Scotto. Il presidente del Napoli si trova ora a Castel Volturno, cercando di rammendare i rapporti con Garcia, dopo aver rilasciato dichiarazioni pesanti e indiscrete che l’allenatore ha giustamente criticato. “Le parole, inizialmente confidenziali, sono emerse e hanno irritato Garcia”, ha confermato Scotto.

In mezzo a questa confusione, Garcia sembra aver perso la fiducia della squadra. Tuttavia, nonostante l’elenco di allenatori italiani scartati, un nome si staglia come possibile alternativa: Fabio Cannavaro. De Laurentiis sembra aver considerato questa opzione, anche se le probabilità rimangono basse. “Non è escluso”, ha rivelato Scotto, “pare che De Laurentiis non abbia chiuso del tutto la porta a Cannavaro”. Questa indecisione diventa ancora più marcata dopo l’autogol pubblico di Garcia, accentuato dal chiaro ‘no’ di Conte.

“Ci sono una schiera di allenatori italiani che sono stati scartati. C’è un nome che è stato fatto a De Laurentiis su cui non ha chiuso la porta che è Fabio Cannavaro. La possibilità è minima, ma pare che De Laurentiis non l’abbia accantonato. Non so perché proseguire con Garcia, soprattutto dopo il doppio autogol delle parole contro di lui ed il ‘no’ pubblico di Conte”.