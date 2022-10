Canè: “Napoli c’è troppo entusiasmo, le brutte sorprese ci sono sempre. ADL non crede nello scudetto”

Jarbas Faustino per tutti Canè ha parlato del Napoli e della possibilità di scudetto degli azzurri: “De Laurentiis non ci crede”.

L’ex giocatore parla ai microfoni di Tele A e dice: “Sono veramente contento perché la squadra di Spalletti sta facendo molto bene. Ma in questo momento c’è sempre il solito problema a Napoli, ovvero c’è eccessivo entusiasmo. È il difetto della piazza azzurra che diventa costante. Godersi il momento è più che giusto, così come lo è gioire per le prestazione della squadra che sta facendo molto bene in questo inizio di stagione. Però bisogna tenere i piedi ben saldi a terra, le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo“.

Scudetto Napoli, Canè su De Laurentiis

In estate c’è stata la rivoluzione in casa azzurra, con la società che viene lodata per come ha saputo lasciar partire giocatori importanti come Insigne, Mertens e Koulibaly, abbassando il monte ingaggi e costruendo una squadra di qualità. Ma secondo Cané il Napoli “avrebbe già vinto qualcosa se ci fosse stata una società organizzata, rispetto a quella attuale“. Gli azzurri hanno sfiorato il titolo almeno in un paio di occasioni, emblematica quella dei 91 punti con Sarri.

Secondo Cané il presidente “De Laurentiis non crede nello scudetto del Napoli. Quando arrivò Maurizio Sarri, eravamo tutti perplessi, ma poi abbiamo avuto la Grande Bellezza. Certe uscite del patron in passato, quando c’era il toscano, non mi sono piaciute. Ora si è tornati a quei tempi“. Secondo l’ex giocatore brasiliano la società deve fare maggiori investimenti economici per riuscire a vincere e portare a casa il tricolore. Titolo che il Napoli ha vinto solo negli anni d’oro firmati dal più grande calciatore di tutti i tempi: Diego Armando Maradona.