Calzona carica il Napoli: “Quinto posto Champions un motivo in più per lottare”

Calzona suona la carica in vista di Empoli-Napoli. Il quinto posto Champions è un incentivo a non mollare. E su Zielinski… Tutte le parole del tecnico azzurro.

A pochi minuti del delicato impegno contro l’Empoli, Ciccio Calzona accende la carica del suo Napoli. Nel mirino c’è il quinto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

“La matematica non ci condanna ancora – spiega l’allenatore ai microfoni di DAZN – Ora abbiamo un motivo in più per lottare fino all’ultima giornata”.

L’analisi su Empoli-Napoli

Calzona si è soffermato anche sull’aspetto tattico e mentale in vista della gara del Castellani: “Abbiamo lavorato tanto, come sempre. Dobbiamo capire che quando l’avversario ha palla bisogna difendere compatti. Spero che oggi quest’atteggiamento venga attuato nella maniera corretta”.

Le ultime su Zielinski

Infine, un appunto sul caso Zielinski, in scadenza di contratto: “Nelle ultime settimane l’ho visto in grande crescita. Indipendentemente dal suo futuro, se si allena come ha fatto di recente, io lo utilizzo di certo. È un professionista serio e un giocatore fondamentale per noi”.

Insomma, Calzona prova a ricaricare l’ambiente puntando sul mirino posto sul quinto posto Champions come motivazione extra. Le ultime prestazioni opache vengono messe nel dimenticatoio, l’obiettivo ora è solo vincere per credere nell’impresa europea. A partire proprio dalla delicatissima trasferta di Empoli.