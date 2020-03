La moglie di Callejon: "Vergogna, noi chiusi in casa, Non vi frega un ca..."

La moglie di Callejon, Marta Ponsati ha pubblicato un duro sfogo sui social. Lady Callejon attacca quelli che non rispettano la quarantena.

L’emergenza Coronavirus che ha invaso l’Italia ha imposto regole che hanno cambiato lo stile di vita dei cittadini. La maggior parte delle famiglie vivono rintanate in casa, rispettando i dettami del premier Conte e, come nel caso dei napoletani, le regole imposte dal governatore De Luca.

Non tutti però sembrano rispettare la quarantena, per questo motivo, Marta Ponsati moglie di Josè Maria Callejon ha pubblicato un duro sfogo su Instagram.

Lady Callejon rimasta a Napoli, insieme al marito e alle figlie, rispettando tutte le regole imposte dallo stato.

La moglie di Callejon, sul famoso social, punta il dito contro le persone che escono di casa per motivi non di prima necessità.

“Trovo scandaloso che io e la mia famiglia, come tante altre famiglie, siamo senza uscire di casa per una settimana. Le mie figlie non vedono l’ora di fare una corsa nel parco, prendere il sole…vado al supermercato per mezz’ora e incontro persone anziane che vanno in giro come niente. Ciao?? Lo facciamo per voi, in modo da non far collassare gli ospedali. E a voi non vi frega un ca…?”.