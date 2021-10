Calemme: “Italia-Spagna, assurde le convocazioni di Luis Enrique”

Mirko Calemme, giornalista di As parla della Nations League e del prossimo incontro Italia-Spagna che si gioca mercoledì. “Previsioni su Italia-Spagna di Nations League? Mi aspetto una grande partita, anche se non ho capito le convocazioni di Luis Enrique. Le assenze di Fabián Ruiz, Luis Alberto e Brahim Díaz sono incomprensibili. Mi viene il sospetto che non gli piaccia convocare i calciatori militanti nel campionato italiano. La Spagna, comunque, resta sempre molto temibile. Sarà interessante il confronto tra due nazionali che giocheranno senza una vera prima punta“.

Calemme sulla partita Italia-Spagna aggiunge: “Nell’Italia c’è un problema attaccante, perché, togliendo la goleada contro la modesta Lituania, gli azzurri hanno segnato tre gol nelle ultime quattro partite. La speranza per il futuro è Lorenzo Lucca, che sta segnando tantissimo nel Pisa capolista di Serie B. Non mi meraviglierei se dovesse essere lui la prima punta dell’Italia al Mondiale del 2022“.