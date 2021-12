Calciomercato Napoli: Neuhaus nel mirino, ci sono grandi piani per il futuro

Il Napoli sta valutando vari movimenti di calciomercato, tra questi c’è quello relativo a Florian Neuhaus, giocatore che milita in Bundesliga.

Gli azzurri per il il mercato di gennaio hanno già le idee chiare, con l’acquisto anticipato di Mandava che diventa ogni giorno sempre più probabile. Le cifre richieste dal Lille, per il giocatore che va in scadenza a giugno del 2022, sono quelle giuste.

Calciomercato Napoli: tutti i nomi

Ma il Napoli ragiona anche per il futuro e secondo Corriere dello Sport la società partenopea sta lavorando sul calciomercato anche del futuro: