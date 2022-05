Cagni: “De Laurentiis pensa al bilancio, fa benissimo, va elogiato. Ho una convinzione”

Gigi Cagni parla a Radio Kiss Kiss Napoli della gestione della SSCN da parte di De Laurentiis: “Giusto pensare al bilancio“. L’ex allenatore esalta la gestione del Napoli e dice: “Penso che si stia preparando al futuro nella maniera più opportuna, facendo anche i conti con il bilancio“. Per Cagni il mercato estivo “non sarà così ricco come si dice. Sono abbastanza convinto che nella prossima stagione ci sarà un campionato molto equilibrato come quello appena terminato“.

Cagni si aspetta qualcosa in più dalla “Juventus che ha in Allegri un allenatore che ora può gestire grandi giocatori e non deve più pensare a crescere dei giovani“. Ritorno sul Napoli, con l’ex allenatore che dice: “In questo momento una società deve tenere conto anche dei bilanci. Se non lo fa rischia seriamente di andare gambe all’aria. De Laurentiis va elogiato per la gestione che fa del Napoli“. Va ricordato che il Napoli fino ad ora ha già chiuso tre acquisti: Kvaratskhelia, Mathis Olivera ed il riscatto di Anguissa. Il centrocampista africano era una espressa richiesta da parte di Spalletti che vorrebbe tenere anche Ospina. Il portiere colombiano è tentato dal Real Madrid, anche perché non trova l’accordo per il rinnovo con la società di De Laurentiis.