Bulgaria-Italia: Mancini ne cambia cinque, ma ‘spreme’ Insigne

Lorenzo Insigne sarà ancora titolare di Bulgaria-Italia match valido per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022, Mancini ne cambia cinque.

“Con la Bulgaria farò qualche cambio” lo dice Roberto Mancini che per Bulgaria-Italia prepara cinque novità rispetto alla sfida con l’Irlanda del Nord. Il commissario tecnico è pronto a far entrare Acerbi per Chiellini ed la fianco di Bonucci, Spinazzola per Emerson in difesa. A centrocampo spazio a Barella da l primo minuto nel ruolo di regista, mentre Chiesa prenderà il posto di Berardi. In attacco staffetta tra Belotti e Immobili, con l’attaccante del Torino titolare. Inamovibile anche nella Nazionale italiana Lorenzo Insigne che partirà ancora titolare anche per la Bulgaria.

Insomma non ci sarà alcuna pausa per Insigne che scenderà in campo dal primo minuto in Bulgaria-Italia in programma domenica alle 20.45. L’attaccante del Napoli è diventato importantissimo per Mancini che non vuole rinunciarvi. Insigne è fondamentale anche per il Napoli di Gattuso che è atteso dalla sfida con il Crotone ultimo in classifica. Una gara da prendere comunque con la concentrazione giusta, dato che questo campionato ha dimostrato che lo scivolone è sempre dietro l’angolo, così come accaduto alla Juventus, ad esempio, battuta in casa allo Stadium dal Benevento.