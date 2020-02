Brescia-Napoli: le formazioni ufficiali, Mertens ed Elmas titolari

Brescia-Napoli: ecco le formazioni ufficiali. Tra gli azzurri ancora Elmas titolare ma a centrocampo, in avanti spazio a Mertens. Riposa Zielinski.

La novità nella formazione ufficiale del Napoli che sfida il Brescia al Rigamonti è quella di Matteo Politano titolare dal primo minuto. Gattuso dà ancora fiducia ad Elmas, diventato oramai quasi intoccabile per il tecnico degli azzurri. Milik è in panchina, quindi al suo posto gioca Dries Mertens, che insegue il record di gol di Hamisk. Il belga ha siglato 119 reti in maglia azzurra, lo slovacco 120. In attacco si rivede Insigne. tutto confermato in difesa dove Ospina oramai ha ricevuto i gradi di titolare al posto di Meret, in difesa ci sono Manolas e Maksimovic centrali con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce.

Nel Brescia che ha estremamente bisogno di punti in classifica gioca titolare Balotelli, ma al suo fianco non ci sono né Torregrossa né Donnarumma. Lopez punta su un 4-3-1-2 che cerca anche di contenere, oltre a provare ad offendere magari in contropiede.

Formazioni Ufficiali:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Spalek; Zhmral, Balotelli. ALL.: Lopez.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolans, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas, Politano, Mertens, Insgine. All Gattuso

Dove vederla in Tv

Il match tra Brescia e Napoli in programma questa sera alle 20.45 sarà trasmetto su Sky, sul canale Sky Sport Serie A. La partita del Rigamonti può essere vista anche in streaming su smartphone e tablet attraverso le app SkyGo e NowTv.