Brekalo al Napoli, l’agente ci sta provando. Filtra la reazione di Giuntoli

Josip Brekalo al Napoli, le ultime notizie di calciomercato. L’agente del calciatore, Fali Ramadani voleva portarlo alla corte di Spalletti. Il giocatore classe 1998 è stato uno dei migliori in Napoli-Torino, partita vinta dal Napoli ma in cui Brekalo ha ben figurato. Il calciatore può vantare tanta tecnica e fantasia e sta attirando su di se le attenzioni dei grandi club. Brekalo è di proprietà del Wolfsburg che lo ha dato in prestito al Torino. Secondo le ultime voci di calciomercato Brekalo poteva arrivare al Napoli già nel 2020. Fali Ramadani, agente del calciatore, lo stesso di Demme e Koulibaly, lo aveva proposto a Cristiano Giuntoli. In quel periodo il direttore sportivo stava seguendo con attenzione Boga e non se ne fece nulla. Nonostante tutto le attenzioni del Napoli sull’esterno ora al Torino non è mai scemata.

Brekalo al Napoli: tutte le novità

Ramadani ha fatto un altro tentativo di portare Brekalo in azzurro. Questa estate si è cercato di chiudere l’affare ma alla fine si è deciso, in accordo con Spalletti, di puntare su Ounas. Il tecnico del Napoli crede molto nell’esterno algerino ora infortunato. Ounas può essere l’uomo che spacca la partita con le sue giocate, come avvenuto anche ad esempio con la Juventus. Nonostante tutto Brekalo al Napoli non è una ipotesi da scartare per il prossimo futuro. Giuntoli lo stima, ma fino ad ora non ha affondato il colpo perché in rosa ci sono già altri giocatori molto simili all’attaccante croato. Dunque qualora si dovesse liberare un posto il Napoli ci farebbe più di un pensiero. Ma il Napoli guarda anche un altro giocatore in casa Torino. Giuntoli pensa a Bremer per rinforzare la difesa. Il difensore brasiliano ha giocato molto bene nell’ultima sfida di campionato con gli azzurri. Ma in generale le sue prestazioni stanno attirando le attenzione dei top club italiani ed esteri.