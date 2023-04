Bonanni: “Napoli in Champions ne può prendere altri quattro dal Milan…”

Massimo Bonanni ex calciatore ha parlato di Napoli-Milan, sfida di Serie A che sarà ripetuta anche in Champions League.

Bonanni intervenuto ai microfoni di Tmw Radio ha detto: “La partita di ieri era di grande importanza per il futuro scontro Champions. Il Milan ha dimostrato di potersela giocare, anche se il Napoli rimane ancora superiore, ha preso quel 15-20% di consapevolezza in più che ti fa capire che il Napoli non è così imbattibile come tutti credevamo.

Al Napoli mancava Osimhen e non è un caso che abbia fatto pochissimo davanti. Spalletti si è detto ancora fiducioso per la Champions? Si è visto che giocatore è Leao, un contropiedista unico. Il Napoli per come gioca se non sta attento prende 4 gol come ieri. La partita di ieri sarà da esempio da non ripetere come atteggiamento“.