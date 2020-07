Bologna-Napoli – le formazioni, rivoluzione Gattuso: otto cambi

Il Napoli prepara la sfida di oggi col Bologna alle ore 19.30. Gennaro Gattuso rivoluziona la formazione con otto cambi tra i titolari.

Hirving Lozano scalpita per giocare da titolare e nella probabile formazione del Napoli con il Bologna c’è proprio il messicano dal primo minuto. Gennaro Gattuso, secondo quanto riferisce Il Mattino, sta pensando di rivoluzionare la squadra con ben otto cambi. L’attacco potrebbe essere il reparto dove ci sono maggiori cambiamenti, con tre cambi su tre titolari. Politano, Milik e Lozano sono pronti a prendere il posto di Callejon, Mertens e Insigne. In porta è pronto a tornare Meret al posto di Ospina, mentre in difesa Manolas è pronto a giocare dal primo minuto con Maksimovic al suo fianco. Il difensore serbo oramai è una costante della difesa partenopea e darà un turno di riposo a Koulibaly. Sulle fasce ci sono delle incognite, Di Lorenzo va verso l’ennesima partita da titolare mentre a sinistra dovrebbe ritornare Hysaj cosa che fa ‘scoppiare’ almeno un piccolo caso Ghoulam. Il difensore dopo il lockdown pareva in grado di tornare in campo, ma le incognite su di lui non fanno che aumentare. Nella formazione del Napoli che sfida il Bologna ci saranno cambi anche a centrocampo con Elmas pronto a giocare al posto di Fabian Ruiz. Demme rientra titolare con Zielinski al suo fianco.