Bologna-Napoli, il commento di Chiariello: “ADL, protegga Garcia”

Umberto Chiariello critica Osimhen per il pareggio del Napoli contro il Bologna e chiede a De Laurentiis di difendere Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli continua a faticare in Serie A, pareggiando contro il Bologna e allontanandosi ulteriormente dalla capolista Inter. Umberto Chiariello, noto giornalista e conduttore di Campania Sport su Canale 21, ha espresso la sua opinione sul match e sul comportamento di alcuni giocatori del Napoli.

Osimhen Sotto Accusa

Secondo Chiariello, la responsabilità del pareggio ricade su Victor Osimhen, che ha fallito un calcio di rigore cruciale. “Se non avesse sbagliato il rigore, staremmo parlando di un altro risultato,” ha detto Chiariello. Nonostante il nigeriano si sia battuto bene durante la partita, il suo comportamento è stato definito “indecente”, soprattutto per il modo in cui ha reagito all’essere sostituito.

Difendere Garcia

Chiariello ha anche sottolineato che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dovrebbe intervenire per difendere l’allenatore Rudi Garcia. “Garcia aveva tutto il diritto di fare quelle sostituzioni. La squadra deve rispettare Garcia, certi comportamenti non sono ammessi,” ha affermato il giornalista.

Momenti Difficili

Il Napoli sta attraversando un periodo complicato, con prestazioni altalenanti che lo hanno visto pareggiare prima con il Genoa e poi con il Bologna, dopo una sconfitta interna contro la Lazio. “Sono momenti che capitano,” ha commentato Chiariello, “ma è fondamentale che la squadra e la dirigenza si stringano attorno all’allenatore in questi momenti difficili.”