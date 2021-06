Bargiggia: “Napoli prigioniero di Koulibaly”, svelato il motivo

“Napoli prigioniero di Koulibaly” lo scrive Paolo Bargiggia. Il giornalista ritorna sulla possibile cessione del difensore senegalese che potrebbe far fare una grossa plusvalenza al Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis venderebbe Koulibaly per una cifra che si aggira tra i 50 ed i 60 milioni di euro, ma soprattutto si libererebbe di uno stipendio molto. Secondo quanto scrive Bargiggia dall’entourage del “del senegalese arrivano segnali piuttosto chiari sulle scelte del difensore per la prossima stagione. Non avrebbe infatti intenzione di partire, sostanzialmente per una scelta di vita che lo lega alla città di Napoli e al suo ambiente”.

Koulibaly resta al Napoli

A quanto pare la volontà del calciatore di restare in azzurro è netta. Tanto che le “ultime mosse del giocatore, la conferma dell’asilo per il primo figlio e della casa in cui risiede vanno tutte nella direzione della volontà di non lasciare Napoli e il Napoli. Sul bilancio del club, il giocatore pesa per 5 milioni netti di ingaggio a stagione e il suo contratto scade nel 2023“.

Al momento le possibilità che Koulibaly vada via da Napoli sono ridotte. La SSCN non si fascerà la testa se questo non dovesse accadere, ma sicuramente prenderà in considerazione eventuali offerte che si dovessero presentare. Il calciatore ha 30 anni ed è ancora uno dei migliori difensori europei, anche se nelle ultime stagioni il suo livello è calato. Resta un beniamino dei tifosi e sicuramente una sicurezza per la retroguardia partenopea.