Barella a DAZN: “Abbiamo dimostrato che ci siamo, che abbiamo voglia di far bene e lottare fino alla fine”

Il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Inter, vinta dai nerazzurri per 3-0.

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Napoli, sottolineando il significato del successo e proiettando lo sguardo verso la corsa allo Scudetto. Parlando ai microfoni di DAZN sul terreno di gioco del Maradona, Barella ha evidenziato la sfida di affrontare i Campioni d’Italia, ammettendo che soffrire contro una squadra di tale calibro è normale.

“Vincere così a Napoli è un grande segnale? Loro sono campioni d’Italia per un motivo, ci sta soffrire e chiudersi un po’ qui perché hanno qualità. Ma oggi abbiamo dimostrato di voler far bene e lottare fino alla fine,” ha affermato Barella.

Il centrocampista ha espresso gratitudine verso i compagni di squadra per il sostegno durante un periodo difficile e ha dedicato il gol segnato alla loro fiducia. Riguardo al gol e all’assist a Calhanoglu, Barella ha evidenziato l’importanza di entrambi e ha condiviso la gioia per il successo di Thuram, sottolineando che la lotta per lo Scudetto con la Juventus è aperta.

“Lotta Scudetto con la Juventus? Il campionato è lungo, può succedere di tutto. Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, uno lo abbiamo vinto uno no… La Juve è forse la squadra più difficile da affrontare ed è normale fare fatica, qui ci siamo esaltati. Ma il campionato è lungo e possono succedere tante cose,” ha dichiarato Barella, lasciando aperto lo scenario per la competizione con la Juventus nella corsa al titolo.