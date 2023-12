Napoli-Inter 0-3: Massa e la sfortuna fermano gli azzurri

Napoli-Inter 0-3, gli azzurri dicono addio alla corsa scudetto complici le sviste di Massa e una grande sfortuna in zona gol.

La sfida Napoli-Inter si è conclusa con un secco 3-0 per i nerazzurri, in una partita che lascia i tifosi azzurri con l’amaro in bocca. L’Inter ha giocato gestendo il match e colpendo in contropiede. I gol di Çalhanoğlu, Barella e Thuram hanno fatto la differenza, catapultando l’Inter in cima alla classifica, ora a +2 sulla Juve.

Al gol di Çalhanoğlu i giocatori del Napoli sono andati subito a protestare con il direttore di gara Massa per un fallo all’interno dell’azione.

All’inizio della manovra dell’Inter, secondo gli uomini di Mazzarri, Lautaro commette fallo ai danni di Lobotka che aveva recuperato il pallone. Ma secondo l’arbitro non c’è nulla. L’azione prosegue, e pochi secondi dopo arriva la botta dalla distanza di Calahanoglou. Anche dopo la rete, Massa non viene richiamato al monitor dal VAR Marini, perciò il gol viene convalidato.

Ma parliamoci chiaro: l’arbitro Massa è finito sotto accusa. Non solo per il gol irregolare assegnato all’Inter, ma anche per alcuni episodi dubbi. Prima per un contatto in area su Anguissa, dove sembrava ci fosse un rigore per il Napoli, ma Massa e il VAR hanno fatto finta di niente.

Poi, un altro episodio dubbi: Osimhen atterrato in area da Acerbi e Çalhanoğlu, ma di nuovo, niente fischio.

Per il Napoli, oltre alla sconfitta, c’è stata anche sfortuna. Politano ha colpito una traversa e Sommer, il portiere dell’Inter, è stato un muro, negando il gol agli azzurri più volte. Insomma, una di quelle serate no per il Napoli, che ora vede allontanarsi il sogno scudetto.

I GOAL

NAPOLI-INTER 0-1, 44′ CALHANOGLU – Gran destro da fuori del turco, su un pallone acco-modato da Barella, che si infila alla destra di Meret.

NAPOLI-INTER 0-2, 62′ BARELLA – Il numero 23 nerazzurro si inserisce dalle retrovie, si con-cede un dribbling in corsa dentro l’area e a tu per tu con Meret non sbaglia.

NAPOLI-INTER 0-3, 84′ THURAM – Cross basso di Cuadrado in area, la sfera supera Meret pro-teso in uscita ed il francese a porta vuota insacca da due passi.

NAPOLI-INTER 0-3, TABELLINO E VOTI

Marcatori: 44′ Calhanoglu (I), 62′ Barella (I), 84′ Thuram (I)

NAPOLI (4-3-3): Meret 5,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5, Ostigard 6, Natan 5 (87′ Zerbin sv); Anguissa 6, Lobotka 6 (75′ Zielinski sv), Elmas 6 (75′ Lindstrom sv); Politano 6,5 (68′ Raspa-dori 5,5), Osimhen 5,5, Kvaratskhelia 5,5. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer 8; Darmian 6 (86′ Bisseck sv), De Vrij 6 (18′ Carlos Augusto 6), Acer-bi 6,5; Dumfries 6 (77′ Cuadrado 6,5), Barella 7, Calhanoglu 7, Mkhitaryan 6 (77′ Frattesi sv), Dimarco 6,5; Lautaro Martinez 6, Thuram 6,5 (86′ Arnautovic sv). All. S. Inzaghi.

Arbitro: Massa

Ammoniti: Elmas (N), Rrahmani (N), Darmian (I), Thuram (I)

Espulsi: nessuno