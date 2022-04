Auriemma: “Difesa del Napoli che disastro, ecco i numeri”

La difesa del Napoli continua a subire gol, nelle ultime due partite ha subito quattro gol da Fiorentina e Roma. In generale la retroguardia azzurra non sembra più impermeabile come lo era ad inizio stagione. Molte critiche sono piovute su Spalletti che non riesce nemmeno più ad essere così pericoloso in attacco.

I numeri della difesa del Napoli sono stati analizzati da Raffaele Auriemma su Tuttosport. Ecco quanto emerge: “I numeri sono da sempre veritieri e al contempo impietosi. Nelle prime 14 gare di questa stagione il Napoli aveva subito gol soltanto in 5 partite, nelle successive 14 la porta è rimasta inviolata soltanto 3 volte e poi in 12 delle ultime 14 gare giocate la porta è stata bucata almeno una volta. Cosa è successo alla difesa azzurra? La

perplessità principale riguarda Luciano Spalletti che aveva come fiore all’occhiello il primo posto nella classifica della difesa meno battuta, anche questo primato ora consegnato all’Inter (25 contro 27)“.