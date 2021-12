Auriemma: “De Laurentiis sta pensando ad uno che ha vinto il primo scudetto a Napoli”

Raffale Auriemma riporta le ultime notizie sui movimenti del Napoli sul calciomercato di gennaio.

Raffaele Auriemma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato del Napoli ai microfoni di Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia

“Nel Napoli serve una figura di riferimento tra spogliatoio e società, magari uno che sul campo ha vinto e deve essere temuto da tutta la rosa. Il presidente De Laurentiis sta maturando l’idea di affidare questo ruolo ad uno che ha vinto il primo scudetto a Napoli.

“La sconfitta con lo Spezia al Maradona, è stata la peggior partita da quando c’è Spalletti – ha spiegato Raffele Auriemma – ma lo sconcerto è che la squadra vale molto di più di quanto si è visto. È molto peggio fallire nella gara successiva a quella in cui si è compiuta un’impresa”.

AURIEMMA SUL MERCATO DEL NAPOLI

Il giornalista è poi entrato nel dettaglio sui movimenti di mercato del club azzurro:

“Tra pochi giorni si aprirà la finestra di mercato ed essendo partito un difensore come Manolas e Mario Rui fuori per squalifica, mi aspetto che il Napoli prenda un centrale il 2 gennaio e un esterno basso il 3 perché non puoi andare rimaneggiato a sfidare la Juve a Torino. Ma, credo che ciò non accadrà prima del 6 gennaio. Tuttavia, bisogna riconoscere che i calciatori acquistati da Giuntoli sono tutti bravi, vedi Malcuit, Lobotka, Elmas che vale già 50-70 milioni e Petagna. Ma qualcosa si dovrà fare e penso a Gatti del Frosinone e Casale del Verona oltre a Mandava ma, per inserirlo in rosa, bisogna trovare una sistemazione a Ghoulam”.

Sulla situazione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne, Auriemma è stato lapidario:

“È lecito attendersi un gennaio senza il capitano che è un calciatore in uscita. Se offrissero 20 milioni, il Napoli può fare festa. Ma c’è anche la possibilità che resti fino a giugno perdendolo a zero perché da gennaio il cartellino è, di fatto, in mano al calciatore”. Ha concluso Auriemma.