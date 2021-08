As – Calemme: “Estupinan al Napoli, si può fare. Gli spagnoli devono cedere”

Il Napoli sul calciomercato cerca Pervis Estupinan, il giocatore in questi giorni è stato accostato più volte al club azzurro che ha bisogno di u terzino sinistro. Mirko Calemme corrispondente di As ai microfoni di Radio Goal ha confermato la possibilità che il calciatore venga ceduto in prestito dalla società spagnola. “Il Villareal ha tre terzini in rosa ed uno lo deve necessariamente cedere. Questo perché ha necessità di abbassare il monte ingaggi, per rispettare le regole che sono state stabilite in Liga. Insomma – aggiunge – è un po’ lo stesso motivo per cui il Barcellona non ha potuto rinnovare il contratto di Lionel Messi“. A questo punto il Villareal sarebbe disposto a cedere “Estupinan in prestito oneroso o con diritto di riscatto al Napoli. La società azzurra deve fare presto perché il giocatore piace pure al West Ham”.

Calciomercato: ultimo summit di De Laurentiis

Mentre il Napoli è impegnato alla ricerca di un terzino sinistro, oltre che di un centrocampista e magari di un difensore, si segnala oggi un ultimo summit di mercato a Castel di Sangro. Aurelio De Laurentiis prima di lasciare la struttura dove il Napoli si trova in ritiro ha parlato con Spalletti e Giuntoli, così come annunciato nella serata di ieri.

