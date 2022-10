Anguissa: scatta l’ora del rinnovo col Napoli. Bonus e aumento di stipendio

Il Napoli vuole il rinnovo di contratto di Frank Anguissa, il centrocampista del Camerun pronto a firmare fino al 2027.

Le prestazioni del calciatore sono sotto gli occhi di tutti. Trascinatore e fondamentale per il gioco di Spalletti, tanto che la sua possibile assenza durante Roma-Napoli, diventa un problema non da poco. Il Napoli è stato lungimirante a prendere Anguissa dal Fulham ed a fissare il prezzo del riscatto a 15 milioni di euro, quando nessuno ci aveva creduto, ora vuole difendere il suo investimento. Il giocatore al momento vale almeno il doppio, con le squadre di Premier League che si sono accorte di nuovo di Anguissa, nonostante lo avessero avuto sotto il proprio naso fino a qualche anno fa.

Anguissa: tutte le novità sul rinnovo con il Napoli

Il Napoli in questi mesi sta portando avanti le trattative per i rinnovi di contratto e tra questi c’è anche Anguissa. Giuntoli ha già chiuso l’accordo con con Meret, anche se per lui si parla comunque di cessione, ma pure di Zerbin. Si tratta con Rrahmani ed il nuovo contratto di Lobotka è pronto per essere firmato. Tra i rinnovi c’è anche quello di Kvaratskhelia nonostante sia appena arrivato in azzurro, sembra esserci già la necessità di blindarlo con un nuovo contratto.

Ma arrivano novità anche per quanto riguarda il rinnovo di Anguissa con il Napoli. Ad intervenire è l’esperto di calciomercato Nicolò Schira che fa sapere che la società di Aurelio De Laurentiis è pronta a far firmare un nuovo accordo al giocatore. Si parla di un contratto cn aumento di stipendio fino a 2,7 milioni di euro all’anno più bonus. In questo modo si cerca di stoppare le voci di mercato che interessano Anguissa, diventato oramai insostituibile negli schemi di Luciano Spalletti.