Ancelotti chiama Fabian ruiz. Dalla Spagna affermano che l’ex tecnico vuole ripetere un nuovo caso Allan portando l’ex Betis a Liverpool.

Carlo Ancelotti vuole Fabian Ruiz, lo afferma il portale spagnolo ‘Todo Fichajes‘. Secondo il giornale iberico, l’ex allenatore del Napoli avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz. Il centrocampista talento che fu acquistato dal Napoli su indicazione del figlio Davide che ne rimase colpito ai tempi del Betis Siviglia.

A Liverpool, Fabian Ruiz ritroverebbe, oltre a Carlo Ancelotti, anche Allan, passato in Premier League nella scorsa sessione di trattative. Per Todo Fichajes, anche Hirving Lozano è un profilo gradito a Carlo Ancelotti. Il tecnico aveva provato a prelevare il messicano durante il calciomercato estivo, per completare al meglio l’attacco dei Toffees.

Molto soddisfatto del rendimento di Fabian durante la sua gestione a Napoli, Ancelotti vorrebbe adesso averlo a propria disposizione anche nel campionato inglese. Rino Gattuso, considera Fabian ruiz un giocatore chiave, ma i media spagnoli non la vedono cosi’. Secondo la stampa iberica, Fabian avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo messa sul piatto da Aurelio De Laurentiis per portare la scadenza del suo contratto dal 2023 al 2025 ed inserirvi una maxi-clausola rescissoria (se n’è a lungo vociferato, senza mai avere ufficialità di un prolungamento) perché sognerebbe cambiare aria e trasferirsi al Real Madrid, al Barcellona o all’Atletico Madrid.

Al momento, tuttavia, sembrerebbe più probabile un futuro in Premier, dove riceverebbe un aumento di stipendio e gli verrebbe assicurata una grande centralità nel progetto tecnico. Ancelotti avrebbe già telefonato a Fabian Ruiz per convincerlo e la risposta dell’ex Betis non sarebbe stata negativa.