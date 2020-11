Carlo Ancelotti a tiki Taka parla della sua esperienza a Napoli e si complimenta con Gennaro Gattuso e risponde sull’ipotesi Ibra in azzurro.

L’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è stato ospite a Tiki Taka. L’allenatore dell’Everton ha parlato della sua esperienza Napoletana e della serie A. Ecco le sue parole:

ESONERO DAL NAPOLI

“Esonero dal Napoli? L’esonero fa parte del mestiere dell’allenatore. Quando le cose non funzionano è giusto chiudere, se le cose invece funzionano tra società ed allenatore si superano anche i momenti difficili. Non si capisce quando si viene esonerato. Ci sono delle sensazioni, delle facce che si notano. Io potevo essere esonerato al Milan e poi abbiamo vinto la Champions. Il Napoli per me è stato un bell’ambiente, una famiglia. Non penso che Napoli sia una città arrabiata, Napoli è una bellissima città con le sue contraddizioni. Era un’esperienza che volevo fare”.

RINO GATTUSO

Ancelotti a tiki taka parla anche dell’attuale tecnico del Napoli: “Gattuso ha carattere, si è fatto le sue esperienze e mi aspettavo potesse fare un ottimo lavoro. Rino ha le capacità per farlo”.

IBRA AL NAPOLI

“Zlatan Ibrahimovic? Quando è andato a giocare in America ho pensato che fosse ai saluti finali. Ed invece faceva gol in tutte le partite. Poi è venuto in Italia, pensavo fosse la fine ed invece fa gol in tutte le partite. È immortale. Stavo per portarlo a Napoli? Chiedete a Zlatan”.

Ancelotti a tiki Taka conclude il suo intervento parlando del modo di allenare: “Molti mi dicono che non uso la “frusta”È un discorso complicato. Nella mia vita, fortunatamente, nessuno ha mai usato la frusta contro di me, né mio padre, né i miei allenatori. Se una società mi sceglie per usare la frusta ha sbagliato indirizzo”.