Tuttosport – Juve-Napoli: c’è già la data per il recupero del match

Ieri si è discusso in Corte d’Appello federale il ricorso presentato dalla SSCN su Juve-Napoli, spunta una data per il recupero.

Aurelio De Laurentiis ha parlato in prima persona ai giudici e dal Napoli filtra ottimismo sull’esito del ricorso tanto che filtra anche und ata per il recupero di Juve-Napoli. Il club partenopeo potrebbe non aver bisogno di rivolgersi al Coni per far valere le proprie ragioni, dato che di recente anche altre Asl hanno impedito la partenza di alcuni calciatori, quindi non si capisce perché nel caso del Napoli questa procedura sia stata dichiarata illegittima. Si deve attendere comunque il verdetto da parte della Corte d’Appello Federale, che potrebbe arrivare in questi giorni. Intanto Tuttosport fa sapere che se il Napoli dovesse vincere il ricorso, allora c’è già una data utile per giocare nuovamente il match.

“Se il giudice Sandulli dovesse dare ragione al Napoli, la partita si giocherà, molto probabilmente il 13 gennaio a Torino. Se dovesse confermare il primo grado di giudizio, il presidente De Laurentiis farebbe un ulteriore ricorso alla corte del Coni e poi, eventualmente, sarebbe disposto ad arrivare fino al Tar del Lazio. Comunque vada, insomma, ci sarà un altro capitolo: in tribunale o in campo”.

Il Napoli oltre a voler giocare il match con la Juventus chiede anche l’annullamento della penalizzazione in classifica. Gli azzurri infatti hanno subito un -1 che li tiene lontani tre punti dal Milan primo in classifica.