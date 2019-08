Carlo Ancelotti non para di Icardi ma si dice molto felice per l’arrivo di Lozano. Il tecnico ha elogiato Milik, annunciandone il rinnovo.









Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Napoli, prima partita della serie A 2019-20.

Il tecnico del Napoli ha toccato molti temi, soffermandosi in particolare sul calciomercato. Ancelotti ha dato il Benevento a Hirving Lozano e ha confermato che Milik non è sul mercato, anzi tratta il rinnovo. Su Icardi e James non si è espresso.

ANCELOTTI, LOZANO, ICARDI E IL NUOVO NAPOLI



“Abbiamo acquistato un giocatore importante, molto forte, che aumenta il tasso qualitativo della squadra. Lozano è un ragazzo serio, disponibile, con una gran voglia di venire a Napoli e di fare bene. Può giocare a destra, può giocare dietro la prima punta o anche davanti, e a volte anche a sinistra. È un calciatore completo. Si deve allenare, ci sono ancora degli aspetti burocratici da risolvere. Sarà disponibile per Torino. Lozano esclude James? Non parlo ne di James ne di Llorente perchè non sono nostri giocatori. “

ICARDI

“Icardi? Non sono interessato alla vicenda, se ne interessa la società e abbiamo gente competente. Penso alla squadra, domani abbiamo un inizio di stagione importante e difficile, sono concentrato su quello. Llorente e James? Non parlo di mercato”.

MILIK, MERTENS E CALLEJON

“Con Milik la società sta trattando per il rinnovo, siamo tutti interessati che possa restare a Napoli e questo sgombra il campo a illazioni sull’arrivo di altri giocatori. Per noi è un giocatore importantissimo non solo per il presente ma anche per il futuro. Vogliamo che resti con noi ancora tanti anni”.

Callejon e Mertens, entrambi in scadenza di contratto

“Callejon è al centro del progetto, c’è la volontà di tenerlo con noi. Anche Mertens sta facendo bene, è molto motivato. Poi vedremo con il tempo se la società troverà un accordo per il rinnovo. La volontà c’è“.

VOTO AL MERCATO DEL NAPOLI

“Un voto al mercato? 10. Sono contento dei giocatori arrivati e della rosa a disposizione. Ci prendiamo la responsabilità che vogliamo lottare per vincere il campionato. Sono contento della squadra, mi dà molte soddisfazioni quando la vedo allenarsi”.







OBBIETTIVI PER IL CAMPIONATO 2019-20

“Sono convinto che la squadra qualitativamente è più forte dello scorso anno. La società ha fatto un mercato ben fatto ed oneroso. Abbiamo parlato tanto delle operazioni da fare, ma pur con le difficoltà di questo mercato gli obiettivi sono stati raggiunti, ora sarà il campo a giudicare.

La squadra ha le qualità per lottare per vincere, ci vogliamo prendere questa responsabilità.

FIORENTINA

“La Fiorentina di Ribery e Chiesa? La Fiorentina è molto pericolosa in contropiede, Chiesa è molto forte e veloce, andiamo a giocare in uno stadio dove c’è molto entusiasmo, sarà una partita che vogliamo vincere, ma alla quale dobbiamo prestare molta attenzione”.