Amadeus: “Che bella notizia. Sono sicuro che il Napoli e Spalletti mi aiuteranno”

Amadeus rivela una bella notizia ed è sicuro che il Napoli e Luciano Spalletti lo aiuteranno in una particolare iniziativa

Al Festival di Sanremo ha fatto scalpore il monologo di Francesca Fagnani al Festival di Sanremo sul carcere minorile napoletano di Nisida. Nel corso della conferenza stampa odierna, Amadeus ha svelato che un imprenditore napoletano, si è mobilitato per la donazione di alcuni biliardini per i ragazzi ospitati dalla struttura partenopea. La persona in questione, che resta anonima, poiché è al Napoli Calcio, vorrebbe organizzare la consegna insieme all’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti.

Amadeus confida una bellissima iniziativa per i ragazzi del carcere minorile di Nisida

Queste le parole di Amadeus in conferenza: “Devo darvi una bella notizia, si parlava di temi sociali a Sanremo, Francesca Fagnani si è soffermata sui ragazzi del carcere minorile di Nisida e le è arrivato un messaggio, che mi permetto di raccontarvi perché mi sembra una gran bella cosa: c’è un imprenditore napoletano che vorrebbe regalare i biliardini al carcere di Nisida”.

“Siccome è anche vicino alla città di Napoli ed al Napoli Calcio, ha detto che magari riesce a far sì che questi biliardini li consegni direttamente mister Spalletti! Stanno lavorando per realizzare questa cosa. E’ molto bello per questi ragazzi, quindi ringrazio ancora Francesca Fagnani per quello che ha raccontato e per il lavoro che svolge”. Ha terminato Amadeus.