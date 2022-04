Alvino: “Il Napoli vuole il rinnovo Mertens, vi svelo le cifre”, dalla Radio Ufficiale: “Rifiutata una cifra monstre per Koulibaly”

Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Dries Mertens, giocatore di 35 anni lo dice Carlo Alvino durante Radio Goal. “Il Napoli sta pensando concretamente di rinnovare il contratto del belga, perché il club ha una sorta di debito di riconoscenza con il calciatore. Inoltre la società a volte fa operazioni in cui si fa coinvolgere dal sentimento, nonostante qualcuno dice che non ne abbia. Non ci dimentichiamo che il club azzurro ha rifiutato di vendere Hysaj al Chelsea per 40 milioni di euro e poi lo ha perso a parametro zero. A gennaio ha rifiutato di cedere Osimhen per una cifra enorme proposta dal Newcastle“.

Rinnovo Mertens al Napoli: le cifre

La SSCN sta pensando di portare avanti il discorso contrattuale con Mertens che ha un contratto in scadenza a giugno del 2022. Ora il Napoli vuole rinnovare il contratto di Mertens, per il quale il club “ha già fatto uno sforzo importante quando due anni fa è stato siglato un nuovo contratto. In quel caso fu fatto uno sforzo economico per tenerlo in azzurro, tenendo fuori Callejon“.

Ovviamente le cifre per il rinnovo di Mertens devono essere diverse da quelle attuali (guadagna 4,5 milioni di euro. “Da quelle che so il Napoli pensa che Mertens sia ancora un calciatore capace per fare bene in azzurro. Quindi l’ingaggio che gli verrà riconosciuto non è una questione di riconoscenza, ma perché il club pensa che sia ancora un grande giocatore“.

Alvino aggiunge: “Il Napoli chiamerà Mertens al tavolo e gli proporrà un anno di contratto con opzione per il secondo. Al giocatore verrà offerto un contratto con un range che va da 1,2 a 1,5 milioni di euro a cui possono essere aggiunti dei bonus“.

Koulibaly: il Napoli non cede

Conferma sul rinnovo di Dries Mertens arrivano anche da Valter De Maggio che dice: “Bisogna ricordare che il calcio post pandemia è tutto un altro calcio. Mertens ha già realizzato a livello economico, il Napoli gli è stato riconoscente, ora anche il giocatore può essere riconoscente al club accettando una proposta con taglio di ingaggio“. Ma De Maggio svela anche un altro retroscena sulla possibile cessione di Koulibaly: “Vi voglio svelare che ad Ischia ho sentito personalmente che il Napoli aveva rifiutato 95 milioni di euro per il difensore senegalese, fu detto in presenza di Vincenzo Montella“.