“Il nuovo allenatore del Napoli firma domani“. Lo riferisce Carlo Alvino. il giornalista molto vicino alle vicende di casa Napoli ai microfoni di radio Kiss Kiss ha fatto il punto sul nuovo tecnico dei partenopei.

“Mi arrivavano notizie che smentivano la voce Conceicao, ma non mi sembrava bello nei confronti dei colleghi che l’hanno data, ma non mi sono mai arrivate conferme in tal senso. In cuor suo Aurelio De Laurentiis ha già le idee chiare e giovedì a Roma potrebbe avvenire la presentazione ufficiale del nuovo tecnico“.

Alvino ha poi aggiunto “La presentazione ufficiale del nuovo allenatore del Napoli e la conferenza stampa di rito, si terrà a Roma per una questione logistica e per rispettare anche le regole anti covid. Che io sappia, nella giornata di domani il nuovo tecnico potrebbe anche firmare ed il giorno dopo avverrà la conferenza ufficiale del nuovo tecnico azzurro. Il Napoli si sta muovendo con lungimiranza, il patron ha le idee chiare e sa bene chi prendere. Sono convinto che nemmeno lui credeva molto alla voce Conceicao“.