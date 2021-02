Alvino: “Catastrofe inaspettata in casa Napoli, assurdo”

Carlo Alvino giornalista di Radio Goal ha fatto il punto della situazione infortuni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Sarà un Napoli imbottito di giovani, ben sei quelli convocati da Gattuso, quello che affronterà il Granada in Europa League. Il tecnico degli azzurri deve rinunciare a calciatori importanti come Mertens, Koulibaly, Manolas, Lozano e Petagna. Proprio sulla questione infortuni in casa Napoli è intervenuto Carlo Alvino che ai microfoni di Radio Goal ha detto: “Tra infortuni e Covid 19 il Napoli sta affrontando una vera e propria catastrofe inaspettata, qualcosa che non si poteva di certo prevedere“.

Secondo quanto riferisce Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli, la squadra ha comunque dimostrato “grande carattere, anche in emergenza. Si è visto durante la gara vinta con la Juve, vinta proprio grazie alla voglia di dare il massimo“. In quella gara si è fermato anche Lozano, che era uno degli uomini migliori in questa stagione per Gattuso. Purtroppo dopo gli esami svolti alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno il messicano si è dovuto arrendere e resterà fuori per circa 8-10 partite, anche se tra 15 giorni potrebbe già tornare ad allenarsi con i compagni, come ha sottolineato anche il dottor Cretella.