Ag. Insigne: “Lorenzo è un campione. Chi lo critica è poco intelligente”.

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane ha rilasciato alcune dichiarazioni sul capitano del calcio Napoli.

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di radio CRC. Il procuratore del capitano del Napoli, non ha gradito alcuni articoli sul capitano azzurro. Ecco le parole di Pisacane:

“Insigne ha ancora margini di miglioramento. Lorenzo è già un campione e anche nell’ultima uscita con la nazionale lo ha dimostrato per l’ennesima volta. Questo non significa che non possa migliorare: migliora sempre, vale anche per Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic.

Oggi Insigne è la bandiera del Napoli. Lorenzo dimostra sempre di che pasta è fatto. Va dato grande merito alla società, ma anche a Gennaro Gattuso, che lo ha fatto sentire importante. Il tecnico sa come far sentire Lorenzo importante per tutto il gruppo, all’allenatore va fatto un grande plauso“.

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Isnigne, ha poi aggiunto: “Insigne leader della Nazionale? L’Italia è una famiglia, non c’è un solo leader, ma tanti leader che fanno grande la Nazionale. Venivamo da un momento storico in cui la Nazionale era un tunnel nero che più nero non si poteva, l’ambiente era devastato dalla gestione di Gian Piero Ventura e Roberto Mancini è stato bravo a rivitalizzarlo.

Cosa mi aspetto dal 2021 di Insigne? Che sia un anno in cui Lorenzo faccia se stesso. Da lui mi aspetto tanto perché può dare tanto, può essere determinante in qualsiasi partita.

Critiche a Insigne? Chi scrive articoli contro di lui è asintomatico, non è intelligente ma non lo sa. Lo hanno denigrato, ma non conosco il motivo per creare paragoni che nessuno mai si è sognato di creare. A me queste cose fanno inca***are molto. Lorenzo invece ci ride, mi dice: ‘Lasciali perdere’. Bisogna saper pesare le parole. Il calcio è opinabile, come tutto nella vita. Puoi dire che Lorenzo sia scarso, però non puoi cadere nell’essere offensivo: è un qualcosa che detesto“.