Questione terzini: Gattuso pone il veto su un calciatore

“Elseid Hysaj non deve partire” lo chiede espressamente Gennaro Gattuso come scrive oggi il quotidiano Repubblica.

In estate si era parlato di un possibile addio di Hysaj dal Napoli, ma Gattuso ha sempre puntato molto sull’albanese tanto da dirottarlo anche sulla fascia mancina al posto di Mario Rui e Ghoulam. Ora il giocatore, però, è in scadenza di contratto ed a giungo si svincola a parametro zero. Il tecnico del Napoli vuole tenerlo ancora in rosa, anche se a gennaio dovesse arrivare Emerson Palmieri dal Chelsea. Fino ad ora l’albanese ha dimostrato di dare sempre il massimo, sia in allenamento che sul terreno di gioco ecco perché Gattuso non vuole privarsene e ne chiede la conferma.

Al momento, però, il rinnovo di Hysaj è in stallo. Da mesi oramai non si riesce a trovare l’intesa con il suo procuratore. La possibilità che vada via a parametro zero è sempre molto alta, ma Gattuso sta provando a fare di tutto per trattenerlo in rosa.