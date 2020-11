Gazzetta dello Sport scrive del retroscena tra Gennaro Gattuso e Faouzi Ghoulam, lasciato in tribuna a Bologna con Mario Rui.









Niente sconti o favoritismi per nessuno, nemmeno se di mezzo c’è lo stesso procuratore. E’ la filosofia di Gennaro Gattuso che ha affrontato a muso duro Faouzi Gholuam, il terzino mancino lasciato in tribuna a Bologna insieme a Mario Rui perché non si erano impegnati in allenamento. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport:

La punizione sono stati portati a Bologna e mandati in tribuna senza poter avere la speranza di entrare in corsa. C’è un aspetto non secondario in questa vicenda: Ghoulam ha come agente il super procuratore portoghese Jorge Mendes, che sarebbe lo stesso di Gattuso. Il quale all’interno del centro di Castel Volturno ha urlato forte chiaro: «Non me ne frega niente di Jorge». Non una rottura col suo agente, ma il portoghese sa benissimo di che pasta è fatto Rino e si guarda bene dall’intervenire, dal fare ingerenze.

Gattuso è fatto così ed una sorte simile a quella di Ghoulam e Mario Rui, era toccata nel recente passato anche ad Allan e Lozano. La differenza in questo momento è che Allan è andato via, mentre Lozano ha recepito il messaggio ed ha fatto vedere un cambiamento impressionante.