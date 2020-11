Il Napoli lavora sul calciomercato di gennaio e mette nel mirino Emerson Palmieri, il terzino sinistro è chiuso al Chelsea.









Due terzini in rosa ma sulla fascia sinistra di difesa gioca spesso e volentieri un destro, ecco perché il Napoli pensa di risolvere il problema terzino con Emerson Palmieri del Chelsea, lo scrive Repubblica. La nuova stagione non ha premiato né Mario Rui né Ghoulam. I due con il Bologna sono andati addirittura in tribuna, dato che Gattuso non li ha visti impegnati durante l’allenamento. Già prima di questo episodio il tecnico calabrese non li aveva utilizzati molto, preferendo spesso Hysaj da ‘adattato’ sulla corsa mancina. A lungo andare, però, un terzino di fascia, che possa mettere un cross di prima col sinistro è necessario.

Emerson Palmieri a Napoli: operazione stile Bakayoko

Il club d’appartenenza è lo stesso del francese, quel Chelsea con il quale il Napoli ha ottimi rapporti. Quindi prestito secco per sei mesi e senza obbligo di riscatto. Sono queste le condizioni per vestire d’azzurro anche Emerson Palmieri che con Frankie Lampard non ha spazio. Qualche contatto – scrive Repubblica – indiretto tra il Napoli e il Chelsea c’è stato: gli inglesi hanno aperto alla possibilità di un trasferimento a titolo gratuito fino al termine della stagione. Emerson Palmieri garantirebbe forza fisica, esplosività sulla corsia mancina e un pizzico di esperienza internazionale che non guasterebbe. Il Napoli lavora su tanti fronti e valuta un acquisto di qualità per blindare l’alta classifica. Emerson Palmieri ha il profilo giusto. E l’asse col Chelsea può diventare ancora più caldo: dopo Bakayoko – che il Napoli proverà ad acquistare a titolo definitivo – ecco Emerson Palmieri: è lui il terzino sinistro di qualità per rendere completo il mosaico azzurro.