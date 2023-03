“A De Laurentiis è stata comunicata una bellissima notizia”

Aurelio De Laurentiis è stato completamente assolto per il caso procuratori, lo ha saputo mentre era allo stadio Maradona.

Il Napoli ed il presidente della SSCN, Aurelio De Laurentiis lavorano sempre nella massima trasparenza e nel rispetto delle regole. Lo dimostra ancora una volta l’assoluzione ricevuta da De Laurentiis per il caso procuratori.

Niente fatture false per operazioni inesistenti, a deciderlo è stata la settima sezione del tribunale di Napoli, presieduta dal giudice Sandro Ciampiglia. De Laurentiis rischiava un anno di reclusione, invece è stato completamente assolto. La ricostruzione dei fatti viene pubblicata oggi da Repubblica:

“Il patron azzurro ha appreso la notizia ieri mattina, mentre era allo stadio Maradona, dove sta seguendo i lavori nell’area hospitality in vista di Italia- Inghilterra del 23 marzo. Gliel’ha comunicata l’avvocato Fabio Fulgeri, che lo ha seguito nella vicenda. I fatti contestati risalgono al 2013, quando Calaiò tornò al Napoli per sei mesi dal Siena. A De Laurentiis veniva contestata la fattura del procuratore Calleri: l’agente avrebbe dovuta indirizzarla al giocatore e non alla società, che avrebbe così“.